«Ак Барс» по буллитам обыграл «Нефтехимик», сравняв счёт за секунду до конца 3-го периода

Казанский «Ак Барс» по буллитам переиграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0).



На пятой минуте в ситуации «пять на четыре» первый гол в игре забросил нападающий Егор Попов, результативная передача на счету Лукаша Клока. На 35-й минуте удвоил преимущество хозяев также в большинстве нападающий Тимур Хафизов, в качестве ассистентов выступили Ансель Галимов и Дэн Секстон.



На 48-й минуте «Ак Барс» отыграл одну шайбу, отличился нападающий Даниил Тарасов, голевой пас сделали Дмитрий Юдин и Джордан Уил. На последней секунде основного времени сравнял счёт форвард казанцев Кирилл Петров, голевой пас на счету Пера Линдхольма и Дмитрия Кагарлицкого.



В серии буллитов отличились Кирилл Панюков, Дмитрий Кагарлицкий и Джордан Уил у «Ак Барса», Дэн Секстон и Рафаэль Бикмуллин — у «Нефтехимика».