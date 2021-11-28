Минское «Динамо» прервало серию из шести поражений, обыграв дома «Трактор»

Минское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором». Встреча прошла в Минске на стадионе «Минск-Арена» и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
На 10-й минуте нападающий Никита Пышкайло забросил первую шайбу в матче, голевая передача на счету Артёма Демкова. На 36-й минуте удвоил преимущество хозяев защитник Дмитрий Коробов, результативные баллы также заработали Демков и Тейлор Бек.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 48-й минуте в большинстве одну шайбу в составе «Трактора» отыграл финский нападающий Теэму Пулккинен, ему ассистировали Ник Бэйлен и Владимир Ткачёв.
Минское «Динамо» прервало серию из шести поражений подряд, набрав 38 очков после 33 матчей и занимая восьмое место на Западе. «Трактор» — второй на Востоке, имея в своём активе 53 балла после 36 встреч.
- 28 ноября 2021
-
20:29
-
20:21
-
20:13
-
19:51
-
19:39
-
19:33
-
19:27
-
19:17
-
18:40
-
18:28
-
18:05
-
18:00
-
17:49
-
17:42
-
17:35
-
17:30
-
17:21
-
17:06
-
16:58
-
16:51
-
16:48
-
16:28
-
16:10
-
15:51
-
15:47
-
15:43
-
15:31
-
15:23
-
15:13
-
14:43
-
14:38
-
14:33
-
14:24
-
13:56
-
13:35