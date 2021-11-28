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Минское «Динамо» прервало серию из шести поражений, обыграв дома «Трактор»

Минское «Динамо» прервало серию из шести поражений, обыграв дома «Трактор»
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Минское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором». Встреча прошла в Минске на стадионе «Минск-Арена» и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

На 10-й минуте нападающий Никита Пышкайло забросил первую шайбу в матче, голевая передача на счету Артёма Демкова. На 36-й минуте удвоил преимущество хозяев защитник Дмитрий Коробов, результативные баллы также заработали Демков и Тейлор Бек.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 48-й минуте в большинстве одну шайбу в составе «Трактора» отыграл финский нападающий Теэму Пулккинен, ему ассистировали Ник Бэйлен и Владимир Ткачёв.

Минское «Динамо» прервало серию из шести поражений подряд, набрав 38 очков после 33 матчей и занимая восьмое место на Западе. «Трактор» — второй на Востоке, имея в своём активе 53 балла после 36 встреч.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Пышкайло (Демков) – 09:51' (5x5)   2:0 Коробов (Демков, Бек) – 35:36' (5x5)   2:1 Пулккинен (Бэйлен, Ткачёв) – 47:47' (5x4)
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