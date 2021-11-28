Форвард «Сент-Луиса» Костин был помещён в долгосрочный список травмированных
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Клим Костин был помещён в долгосрочный список травмированных, сообщает официальный сайт клуба.
22-летний форвард получил повреждение верхней части тела. Точные сроки восстановления не сообщаются. Костин травмировался в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (2:4).
В текущем сезоне 22-летний форвард принял участие в 18 матчах, набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности «-1». Всего на его счету 24 матча в НХЛ, в которых он набрал 7 (3+4) баллов при общей полезности «-1».
Костин был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года под общим 31-м номером.
«Блюз» занимают четвёртое место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 25 очков после 21 встречи.
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