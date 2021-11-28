Экс-генменеджер «Рейнджерс» может стать президентом по хоккейным операциям «Монреаля»
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Инсайдер TSN Даррен Дрегер в «Твиттере» сообщил, что новым президентом по хоккейным операциям «Монреаль Канадиенс» может стать Джефф Гортон.
53-летний специалист ранее занимал должность генерального менеджера «Нью-Йорк Рейнджерс», проработав в клубе шесть лет (2015-2021).
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Монреаль» занимает 14-е место, имея в своём активе 14 очков после 23 проведённых встреч. Подопечные Доминика Дюшарма в следующем матче сыграют дома с «Ванкувер Кэнакс». Игра пройдёт во вторник, 30 ноября. Стартовое вбрасывание — в 3:30 по московскому времени.
Напомним, «Канадиенс» в прошедшем розыгрыше Кубка Стэнли дошли до финала, в решающей серии уступив «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 1-4.
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