«Надо держать себя в руках». Квартальнов — об удалении в игре с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (3:2, бул.).



«Третий период для нас сложился очень хорошо. На выезде с «минус 2» сыграли 2:2, буллиты – тут уже кому как повезёт. Повезло нам. Два периода у нас не получалось. Нужно было забить, как Нижнекамск забил: нас было четверо у ворот, а он один подъехал. Вот такие голы нужны с пятака. Первый гол забили, второй наклёвывался – не попали.



Думаю, фортуна отблагодарила – мы стали работать и получили вознаграждение. Ребята молодцы. Мы должны больше концентрироваться, не давать гандикап в первом периоде на удаления. Так же у нас было в предыдущие игры, нагрузку получают вратарь и защитники, кто-то сидит. Надо отдать должное Нижнекамску, они нас где-то переигрывали, выходили чуть свежее, мы переигрывали смены. Но игра состоит из трёх периодов, здорово, что мы её перевернули. Думаю, мы это заслужили.



Моё удаление в овертайме? Я сказал, что такое лёгкое удаление [как у Лямкина] в овертайме не дают, я никак не оскорблял. Такие простые удаления не дают, надо доигрывать. Вот так сказал, получил, подвёл команду. Хорошо, что соперник не забил. Надо держать себя в руках», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.