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Марьямяки — о 2:0 с «Локомотивом»: матч равных соперников. Наконец-то получилось выиграть

Марьямяки — о 2:0 с «Локомотивом»: матч равных соперников. Наконец-то получилось выиграть
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом» (2:0).

«Это был матч равных соперников. Обе команды очень аккуратно играли на протяжении всего матча. Думаю, что у нас был слабый первый период, а вот в следующие 40 минут мы играли хорошо, так что я доволен тем, как команда перестроилась.

У нас была тяжёлая неделя — проиграли в овертайме «Локомотиву», потом проиграли ЦСКА, тоже в овертайме. Хорошо, что наконец-то получилось выиграть. Завтра у команды будет выходной, а во вторник мы вылетаем в Москву», — приводит слова Марьямяки официальный сайт КХЛ.

Напомним, «Йокерит» возглавляет таблицу Западной конференции, набрав 48 очков после 34 встреч.

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