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«Самсон, давай, братан». Карлсон — на русском языке Самсонову перед матчем с «Каролиной»

«Самсон, давай, братан». Карлсон — на русском языке Самсонову перед матчем с «Каролиной»
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Сегодня, 28 ноября, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало — в 21:00 по московскому времени.

В твиттер-аккаунте столичного клуба появилось видео, на котором защитник клуба Джон Карлсон на русском языке подбадривает голкипера Илью Самсонова. «Самсон, давай, братан», — говорит на опубликованном видео 31-летний игрок обороны «Кэпиталз».

Видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте «Вашингтон Кэпиталз».

В текущем регулярном сезоне НХЛ Самсонов принял участие в 10 матчах, одержав в них девять побед, отбивая 91,5% бросков и имея коэффициент надёжности 2.30.

Карлсон сыграл в 21 встрече, набрав 19 (4+15) очков при общей полезности «+4».

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