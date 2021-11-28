«Самсон, давай, братан». Карлсон — на русском языке Самсонову перед матчем с «Каролиной»

Сегодня, 28 ноября, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало — в 21:00 по московскому времени.
В твиттер-аккаунте столичного клуба появилось видео, на котором защитник клуба Джон Карлсон на русском языке подбадривает голкипера Илью Самсонова. «Самсон, давай, братан», — говорит на опубликованном видео 31-летний игрок обороны «Кэпиталз».
Видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте «Вашингтон Кэпиталз».
В текущем регулярном сезоне НХЛ Самсонов принял участие в 10 матчах, одержав в них девять побед, отбивая 91,5% бросков и имея коэффициент надёжности 2.30.
Карлсон сыграл в 21 встрече, набрав 19 (4+15) очков при общей полезности «+4».
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