Гатиятулин — об удалении Пулккинена: впервые такое в практике. Обязательно обсудим это

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:1).



«Непростой матч. Игры в Минске всегда складываются непросто. Пропустили контратаку, нужно было отыгрываться, пошли вперёд. Желание забить было большое, сыграли не так, как хотелось бы в обороне. Пропускали контратаки, играли до последней секунды, на последних секундах хотели сравнять, но, к сожалению, не так агрессивно действовали под воротами соперника. Этого и не хватило, чтобы забить этот гол. Ребята молодцы, отдаются игре. Сейчас непростой график, важно восстановиться и готовиться к домашней серии.



Не совсем верно действуем. Попадаем на контратаки. Нужно поправить это. Будем доносить это до команды и стараться, чтобы забросить первыми.

Сегодня в третьем периоде было много большинства, но смогли реализовать лишь одно. Сказалось то, что это последняя игра выездной серии? Возможно. Повторюсь, не хватило более агрессивной игры перед воротами и точности в завершении.



Игрок «Трактора» получил две минуты штрафа за то, что поправлял ворота. Было ли такое в практике? Первый раз. Обязательно этот момент обсудим, чтобы в дальнейшем таких моментов не было.



Если посмотреть на очное противостояние, то Крэйг Вудкрофт в тренерской дуэли обыгрывает в четвёртый раз подряд? Не следил за такой серией. Наша задача — готовить команду к играм и сосредоточиться на своей работе. Важно восстановить ребят, их функциональное состояние, какие-то тактические моменты. Только на это обращаем внимание», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

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