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Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 29 ноября

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 29 ноября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 29 ноября.

На Западе продолжает лидировать «Йокерит», накануне обыгравший «Локомотив» (2:0). Финский клуб набрал 48 очков после 34 матчей. На второй строчке находится ЦСКА, которое отстаёт от первого места на два балла. Подопечные Сергея Фёдорова в последнем матче переиграли рижское «Динамо» (3:2). На третьем месте – московское «Динамо», бело-голубые набрали 44 очка за 33 встречи.

В Восточной конференции на первом месте продолжает находиться магнитогорский «Металлург», имеющий в своём активе 55 очков после 33 встреч. Столько же баллов и у «Трактора», при этом у челябинцев на четыре игры больше. Команда Анвара Гатиятулина уступила в гостях минскому «Динамо» (1:2). Третье место занимает «Ак Барс», после 33 матчей имеющий в своём активе 47 очков. Казанцы по буллитам переиграли «Нефтехимик» (3:2, бул.).

Турнирная таблица КХЛ
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