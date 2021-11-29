Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 29 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 29 ноября.
На Западе продолжает лидировать «Йокерит», накануне обыгравший «Локомотив» (2:0). Финский клуб набрал 48 очков после 34 матчей. На второй строчке находится ЦСКА, которое отстаёт от первого места на два балла. Подопечные Сергея Фёдорова в последнем матче переиграли рижское «Динамо» (3:2). На третьем месте – московское «Динамо», бело-голубые набрали 44 очка за 33 встречи.
В Восточной конференции на первом месте продолжает находиться магнитогорский «Металлург», имеющий в своём активе 55 очков после 33 встреч. Столько же баллов и у «Трактора», при этом у челябинцев на четыре игры больше. Команда Анвара Гатиятулина уступила в гостях минскому «Динамо» (1:2). Третье место занимает «Ак Барс», после 33 матчей имеющий в своём активе 47 очков. Казанцы по буллитам переиграли «Нефтехимик» (3:2, бул.).
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