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«Металлург» одержал крупную гостевую победу над «Куньлунем»

«Металлург» одержал крупную гостевую победу над «Куньлунем»
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Магнитогорский «Металлург» одержал крупную победу в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над китайским «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи».

Счёт во встрече на 15-й секунде открыл нападающий Андрей Чибисов, ему ассистировали Джош Карри и Артём Земчёнок. На пятой минуте удвоил преимущество гостей форвард Николай Голдобин с передачи Семёна Кошелева.

На 14-й минуте в большинстве одну шайбу отыграл нападающий «Куньлуня» Тайлер Вонг, воспользовавшись передачей от Райана Спроула. На 30-й минуте в ситуации «5 на 4» третий гол «Магнитки» забил форвард Брендан Лайпсик, ему ассистировал Егор Яковлев.

На 43-й минуте четвёртую шайбу в ворота «Куньлуня» отправил Архип Неколенко, результативные баллы также на счету у Игоря Руденкова и Артёма Земчёнка. На 47-й минуте Лайпсик оформил дубль, голевую передачу сделал Анатолий Никонцев.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Чибисов (Карри, Земчёнок) – 00:15' (5x5)   0:2 Голдобин (Кошелев) – 04:58' (5x5)   1:2 Вонг (Спроул) – 13:11' (5x4)   1:3 Лайпсик (Яковлев) – 39:36' (5x4)   1:4 Неколенко (Руденков, Земчёнок) – 42:47' (5x5)   1:5 Лайпсик (Никонцев) – 46:29' (5x5)
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