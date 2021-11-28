«Металлург» одержал крупную гостевую победу над «Куньлунем»

Магнитогорский «Металлург» одержал крупную победу в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над китайским «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи».
Счёт во встрече на 15-й секунде открыл нападающий Андрей Чибисов, ему ассистировали Джош Карри и Артём Земчёнок. На пятой минуте удвоил преимущество гостей форвард Николай Голдобин с передачи Семёна Кошелева.
На 14-й минуте в большинстве одну шайбу отыграл нападающий «Куньлуня» Тайлер Вонг, воспользовавшись передачей от Райана Спроула. На 30-й минуте в ситуации «5 на 4» третий гол «Магнитки» забил форвард Брендан Лайпсик, ему ассистировал Егор Яковлев.
На 43-й минуте четвёртую шайбу в ворота «Куньлуня» отправил Архип Неколенко, результативные баллы также на счету у Игоря Руденкова и Артёма Земчёнка. На 47-й минуте Лайпсик оформил дубль, голевую передачу сделал Анатолий Никонцев.
- 28 ноября 2021
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