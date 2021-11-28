Зеграс: постоянно говорю с Драйсдейлом о финале МЧМ-2021. Ему это нравится? Нет
Поделиться
Американский нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс рассказал, что часто общается со своим одноклубником, канадским защитником Джейми Драйсдейлом, о финальном матче молодёжного чемпионата мира 2021 года.
Напомним, сборная США в решающей встрече турнира обыграла канадскую команду со счётом 2:0.
«Я всё время говорю с ним об этом. Ему это нравится? Нет», — приводит слова Зеграса в «Твиттере» журналист Марк Мастерс.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Зеграс принял участие в 19 матчах, набрав в них 14 (6+8) очков при показателе полезности «-6». Драйсдейл сыграл в 21 встрече, набрал 10 (2+8) результативных баллов при общей полезности «-3».
«Анахайм» занимает пятое место в таблице Западной конференции, после 21 матча набрав 25 очков.
Комментарии
- 28 ноября 2021
-
22:33
-
22:29
-
22:23
-
22:09
-
22:00
-
21:53
-
21:40
-
21:29
-
21:25
-
21:17
-
21:11
-
21:08
-
21:02
-
20:56
-
20:42
-
20:38
-
20:36
-
20:29
-
20:21
-
20:13
-
19:51
-
19:39
-
19:33
-
19:27
-
19:17
-
18:40
-
18:28
-
18:05
-
18:00
-
17:49
-
17:42
-
17:35
-
17:30
-
17:21
-
17:06
Партнерский контент