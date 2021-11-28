Зеграс: постоянно говорю с Драйсдейлом о финале МЧМ-2021. Ему это нравится? Нет

Американский нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс рассказал, что часто общается со своим одноклубником, канадским защитником Джейми Драйсдейлом, о финальном матче молодёжного чемпионата мира 2021 года.



Напомним, сборная США в решающей встрече турнира обыграла канадскую команду со счётом 2:0.



«Я всё время говорю с ним об этом. Ему это нравится? Нет», — приводит слова Зеграса в «Твиттере» журналист Марк Мастерс.



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Зеграс принял участие в 19 матчах, набрав в них 14 (6+8) очков при показателе полезности «-6». Драйсдейл сыграл в 21 встрече, набрал 10 (2+8) результативных баллов при общей полезности «-3».



«Анахайм» занимает пятое место в таблице Западной конференции, после 21 матча набрав 25 очков.