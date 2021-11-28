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Ни один клуб не взял с драфта отказов голкипера «Оттавы» Мюррея. Он отправится в АХЛ

Ни один клуб не взял с драфта отказов голкипера «Оттавы» Мюррея. Он отправится в АХЛ
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Голкипер «Оттавы Сенаторз» Мэтт Мюррей, выставленный на драфт отказов, отправится в фарм-клуб в АХЛ, сообщает в «Твиттере» журналист Брюс Гарриок.

Ранее сообщалось, что клуб намерен предоставить хоккеисту практику в фарм-клубе, однако у него подписан односторонний контракт. Без этой процедуры голкипер не может выступать за фарм-клуб. Таким образом, «Оттава» пошла на риск, так как игрока мог забрать другой клуб.

В текущем сезоне вратарь провёл шесть игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, отбивая 89% бросков при коэффициенте полезности 3,26.

Это второй сезон Мюррея за «Сенаторз». Ранее он несколько сезонов выступал за «Питтсбург Пингвинз».

«Оттава» занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции, набрав девять очков после 19 матчей.

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