Ни один клуб не взял с драфта отказов голкипера «Оттавы» Мюррея. Он отправится в АХЛ

Голкипер «Оттавы Сенаторз» Мэтт Мюррей, выставленный на драфт отказов, отправится в фарм-клуб в АХЛ, сообщает в «Твиттере» журналист Брюс Гарриок.
Ранее сообщалось, что клуб намерен предоставить хоккеисту практику в фарм-клубе, однако у него подписан односторонний контракт. Без этой процедуры голкипер не может выступать за фарм-клуб. Таким образом, «Оттава» пошла на риск, так как игрока мог забрать другой клуб.
В текущем сезоне вратарь провёл шесть игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, отбивая 89% бросков при коэффициенте полезности 3,26.
Это второй сезон Мюррея за «Сенаторз». Ранее он несколько сезонов выступал за «Питтсбург Пингвинз».
«Оттава» занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции, набрав девять очков после 19 матчей.
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