Овечкин открыл счёт в матче с «Каролиной», забросив 749-ю шайбу в НХЛ

В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». На 15-й минуте второго периода счёт 2:0 в пользу гостей.



Первый гол в матче забил российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, воспользовавшись передачей от защитника столичного клуба Дмитрия Орлова.

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Напомним, этот матч стал 1219-м для Овечкина в НХЛ, он вышел на 107-е место по данному показателю.



До этой встречи 36-летний россиянин провёл в розыгрыше Национальной хоккейной лиги 21 встречу, набрав в них 36 (18+18) очков при показателе полезности «+16».



«Вашингтон» в настоящий момент расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, после 21 матча имея в своём активе 31 балл.