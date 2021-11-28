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Овечкин в 27-й раз в карьере забросил минимум 10 шайб за календарный месяц

Овечкин в 27-й раз в карьере забросил минимум 10 шайб за календарный месяц
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В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» продолжается встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». По окончании второго периода столичный клуб ведёт со счётом 2:0.

Заброшенными шайбами отметились капитан «Вашингтона» Александр Овечкина и белорусский форвард Алексей Протас, для которого этот гол стал первым в НХЛ.

36-летний российский нападающий в 27-й раз в карьере забил минимум 10 шайб за календарный месяц. По данному показателю он находится на пятом месте в истории, уступая только Уэйну Гретцки (38 раз), Марио Лемье (32), Майку Босси и Марселю Дионну (оба — по 28).

Напомним, эта заброшенная шайба стала для Овечкина 749-й в НХЛ. До Яромира Ягра россиянину остаётся забить 17 голов.

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