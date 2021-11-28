«Тук-тук, кто там?» НХЛ отреагировала на 749-ю шайбу Овечкина

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». По окончании второго периода счёт 2:0 в пользу столичного клуба.
Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин сумел забросить шайбу, которая стала для него 749-й в рамках НХЛ.
Твиттер-аккаунт лиги отреагировал на гол 36-летнего форварда. «Тук-тук, кто там?» — написала пресс-служба НХЛ, прикрепив видео заброшенной шайбы.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.
Напомним, «Вашингтон» и «Каролина» занимают два первых места в турнирной таблице Восточной конференции. «Харрикейнз» и «Кэпиталз» набрали по 31 баллу, столичный клуб при этом имеет на два матча больше.
- 28 ноября 2021
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