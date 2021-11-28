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Spittin’ Chiclets: Овечкин так давно в НХЛ, что играл против 4 действующих тренеров лиги

Spittin’ Chiclets: Овечкин так давно в НХЛ, что играл против 4 действующих тренеров лиги
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В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором в Роли (США) встречаются «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». На 12-й минуте третьего периода счёт 2:1 в пользу гостей.

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором заброшенной шайбы, которая является для него 749-й за карьеру в НХЛ.

«Овечкин так давно в НХЛ, что играл против 4 действующих тренеров лиги», — написал в «твиттере» аккаунт Spittin’ Chiclets.

36-летний форвард встречался на льду с четырьмя действующими тренерами клубов лиги: Родом Бриндамором («Каролина»), Эндрю Брюнеттом («Флорида Пантерз»), Брэдом Ларсеном («Коламбус Блю Джекетс») и Трэвисом Грином («Ванкувер Кэнакс»).

Напомним, Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2004 года под общим первым номером.

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