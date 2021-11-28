Орлов вывел «Вашингтон» вперёд в матче с «Каролиной», забросив красивую шайбу

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». На 59-й минуте гости ведут со счётом 4:2.
Вперёд «Кэпиталз» на 18-й минуте третьего периода в большинстве вывел российский защитник Дмитрий Орлов, забивший красивый гол. В качестве ассистентов выступили Джон Карлсон и Том Уилсон.
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Также в составе «Вашингтона» голы забили российский форвард Александр Овечкин и белорусский нападающий Алексей Протас. У «Каролины» заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми и Нино Нидеррайтер.
Напомним, «Харрикейнз» и «Кэпиталз» до этого матча делили по очкам первое место в Восточной конференции, заработав по 31 баллу. «Каролина» имеет два матча в запасе.
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