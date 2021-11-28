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«Очень, очень плохой парень». Василевский сделал классный сейв в игре с «Миннесотой»

«Очень, очень плохой парень». Василевский сделал классный сейв в игре с «Миннесотой»
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В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Миннесота Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». По окончании второго периода счёт ничейный — 2:2.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский сделал серию сейвов, также сумев перевести шайбу за ворота, находясь в положении лёжа.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

«Андрей Василевский очень, очень плохой парень», — написал твиттер-аккаунт НХЛ.

Отметим, что заброшенными шайбами в игре отметились Ник Бьюгстад и Виктор Раск в составе «Миннесоты», у «Тампы» отличились Кори Перри и Алекс Киллорн.

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