«Очень, очень плохой парень». Василевский сделал классный сейв в игре с «Миннесотой»

В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Миннесота Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». По окончании второго периода счёт ничейный — 2:2.



Российский голкипер «молний» Андрей Василевский сделал серию сейвов, также сумев перевести шайбу за ворота, находясь в положении лёжа.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

«Андрей Василевский очень, очень плохой парень», — написал твиттер-аккаунт НХЛ.



Отметим, что заброшенными шайбами в игре отметились Ник Бьюгстад и Виктор Раск в составе «Миннесоты», у «Тампы» отличились Кори Перри и Алекс Киллорн.