Овечкин вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров сезона, обойдя Макдэвида
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Российский нападающий Александр Овечкин, ставший автором одной из заброшенных шайб, вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров текущего регулярного сезона, обойдя в списке форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. 36-летний россиянин провёл 22 матча в чемпионате, набрав 37 (19+18) очков. У канадского форварда 36 (14+22) балла после 20 сыгранных встреч.
Первое место в гонке бомбардиров занимает одноклубник Макдэвида — форвард Леон Драйзайтль, после 20 матчей немец имеет в своём активе 40 (20+20) набранных очков.
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