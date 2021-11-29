«Вашингтон» единолично возглавил общую турнирную таблицу НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, обыграв в гостях «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). Встреча состоялась в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».



Столичный клуб единолично возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, а также общую таблицу НХЛ. В активе подопечных Питера Лавиолетта 33 набранных очка после 22 матчей. На втором месте на Востоке расположилась «Каролина», имеющая 31 балл после 20 игр.



Замыкает тройку Восточной конференции «Флорида», также набравшая 31 очко при 21 встрече. Эти же клубы занимают тройку сильнейших и в сводной таблице НХЛ.



На Западе на первой строчке — «Эдмонтон Ойлерз», имеющий в своём активе 30 баллов после 20 встреч.