«Миннесота» победила «Тампу», Капризов и Сергачёв отметились результативными передачами

«Миннесота Уайлд» на домашнем льду одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Дина Эвансона. Для «дикарей» победа стала третьей подряд, у «молний» прервалась серия из трёх выигранных матчей.



Счёт в матче был открыт на 12-й минуте, заброшенной шайбой отметился форвард хозяев Ник Бьюгстад. Впрочем, не прошло и минуты, как «Тампа» сравняла счёт усилиями Кори Перри, одним из ассистентов выступил российский защитник Михаил Сергачёв. На 17-й минуте Виктор Раск снова вывел «Миннесоту» вперёд, но в середине второго периода Алекс Киллорн сделал счёт равным. На 50-й минуте Райан Хартман, которому ассистировал Кирилл Капризов, забил победный гол. Окончательный счёт в матче установил Маркус Фолиньо.