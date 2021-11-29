«Миннесота» победила «Тампу», Капризов и Сергачёв отметились результативными передачами

«Миннесота Уайлд» на домашнем льду одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Дина Эвансона. Для «дикарей» победа стала третьей подряд, у «молний» прервалась серия из трёх выигранных матчей.
Счёт в матче был открыт на 12-й минуте, заброшенной шайбой отметился форвард хозяев Ник Бьюгстад. Впрочем, не прошло и минуты, как «Тампа» сравняла счёт усилиями Кори Перри, одним из ассистентов выступил российский защитник Михаил Сергачёв. На 17-й минуте Виктор Раск снова вывел «Миннесоту» вперёд, но в середине второго периода Алекс Киллорн сделал счёт равным. На 50-й минуте Райан Хартман, которому ассистировал Кирилл Капризов, забил победный гол. Окончательный счёт в матче установил Маркус Фолиньо.
- 29 ноября 2021
-
00:58
-
00:50
-
00:37
-
00:27
-
00:24
-
00:19
-
00:10
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 28 ноября 2021
-
23:54
-
23:48
-
23:41
-
23:33
-
23:23
-
23:09
-
23:02
-
22:57
-
22:51
-
22:46
-
22:33
-
22:29
-
22:23
-
22:09
-
22:00
-
21:53
-
21:40
-
21:29
-
21:25
-
21:17
-
21:11
-
21:08
-
21:02
-
20:56
-
20:42