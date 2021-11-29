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«Миннесота» победила «Тампу», Капризов и Сергачёв отметились результативными передачами

«Миннесота» победила «Тампу», Капризов и Сергачёв отметились результативными передачами
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«Миннесота Уайлд» на домашнем льду одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Дина Эвансона. Для «дикарей» победа стала третьей подряд, у «молний» прервалась серия из трёх выигранных матчей.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте, заброшенной шайбой отметился форвард хозяев Ник Бьюгстад. Впрочем, не прошло и минуты, как «Тампа» сравняла счёт усилиями Кори Перри, одним из ассистентов выступил российский защитник Михаил Сергачёв. На 17-й минуте Виктор Раск снова вывел «Миннесоту» вперёд, но в середине второго периода Алекс Киллорн сделал счёт равным. На 50-й минуте Райан Хартман, которому ассистировал Кирилл Капризов, забил победный гол. Окончательный счёт в матче установил Маркус Фолиньо.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Бьюгстад (Штурм, Тальбо) – 11:03' (5x5)   1:1 Перри (Белльмар, Сергачёв) – 11:51' (5x5)   2:1 Раск (Фиала, Годро) – 16:28' (5x5)   2:2 Киллорн (Стэмкос) – 29:24' (5x5)   3:2 Хартман (Капризов, Питлик) – 49:15' (5x5)   4:2 Фолиньо – 59:43' (en)
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