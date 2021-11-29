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Дмитрий Орлов — первая звезда матча с «Каролиной», Илья Самсонов — третья

Дмитрий Орлов — первая звезда матча с «Каролиной», Илья Самсонов — третья
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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, обыграв в гостях «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). Встреча состоялась в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».

Первой звездой матча стал российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, записавший в актив гол и результативную передачу. Второй звездой признали форварда «Каролины» Еспери Котканиеми, отметившегося заброшенной шайбой. Замкнул тройку лучших игроков российский вратарь Илья Самсонов, отразивший 30 бросков.

«Вашингтон» вышел на первое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка после 22 матчей. «Каролина» — вторая на Востоке, имея в своём активе 31 балл после 20 встреч.

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