Дмитрий Орлов — первая звезда матча с «Каролиной», Илья Самсонов — третья

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, обыграв в гостях «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). Встреча состоялась в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».



Первой звездой матча стал российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, записавший в актив гол и результативную передачу. Второй звездой признали форварда «Каролины» Еспери Котканиеми, отметившегося заброшенной шайбой. Замкнул тройку лучших игроков российский вратарь Илья Самсонов, отразивший 30 бросков.



«Вашингтон» вышел на первое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка после 22 матчей. «Каролина» — вторая на Востоке, имея в своём активе 31 балл после 20 встреч.