Бриндамор рассказал, почему злился из-за штрафа, после которого «Вашингтон» забил гол

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор рассказал, рассказал, почему злился из-за штрафа, после которого «Вашингтон Кэпитал» забил победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4).
«Отличная игра, мы провели отличный третий период, сделали всё, что могли. К сожалению (два удаления). Но что ты можешь поделать? К первому удалению нет вопросов, мы провалились. Весь период не проваливались, и только немного расслабились, как… «Вашингтон» это использовал. Мы пропустили контратаку и схватили удаление.
Что касается второго удаления, то я его понимаю, но это тяжело. Мы уступали в одну шайбу, и момент был пустяковым. Мы даже владели шайбой! Я понимаю, почему свистнули. Что есть, то есть, это удаление, так делать нельзя. Обидно, что отличная игра так закончилась, забрали её из наших рук.
«Вашингтон» — великолепная команда, она ничего нам не позволяла. Мы выгрызали каждый шанс. Мы проигрывали в две шайбы, но игра была абсолютно равной. Им повезло с отскоком, так бывает. Они использовали свои моменты, а мы нет. В третьем периоде у «Вашингтона» было пару моментов, да и всё. Мы здорово сыграли в этом периоде, совершили камбэк. Обидно так проигрывать», — сказал Бриндамор на пресс-конференции.
«Вашингтон» вышел на первое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка после 22 матчей. «Каролина» — вторая на Востоке, имея в своём активе 31 балл после 20 встреч.
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