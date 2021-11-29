Овечкин вручил Протасу топор, как лучшему нападающему матча с «Каролиной»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вручил белорусу Алексею Протасу топор, как лучшему игроку атаки в матче с «Каролиной Харрикейнз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Вашингтона».
Протас в матче с «Каролиной» забил первый гол в карьере в НХЛ. В нынешнем сезоне НХЛ Протас принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол и сделал 3 результативные передачи.
Встреча состоялась в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. В составе победителей забивали Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Алексей Протас и Джон Карлсон.
«Вашингтон» вышел на первое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка после 22 матчей. «Каролина» — вторая на Востоке, имея в своём активе 31 балл после 20 встреч.
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