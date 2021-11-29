Результативная передача Проворова не помогла «Филадельфии» победить «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



В составе победителей дважды забил Андреас Юносон, Даги Хэмилтон, Йеспер Братт и Натан Бастиан. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Скотт Лотон и Джоэль Фараби. На счету российского нападающего Ивана Проворова одна результативная передача.



Это победа позволила «Нью-Джерси» двухматчевую серию из поражений. Команда уступила «Миннесоте Уйалд» в серии послематчевых буллитов со счётом 2:3 и проиграли «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:4.



«Филадельфия», в свою очередь, продлила серию из поражений до шести матчей кряду.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.