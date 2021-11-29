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Результативная передача Проворова не помогла «Филадельфии» победить «Нью-Джерси»

Результативная передача Проворова не помогла «Филадельфии» победить «Нью-Джерси»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей дважды забил Андреас Юносон, Даги Хэмилтон, Йеспер Братт и Натан Бастиан. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Скотт Лотон и Джоэль Фараби. На счету российского нападающего Ивана Проворова одна результативная передача.

Это победа позволила «Нью-Джерси» двухматчевую серию из поражений. Команда уступила «Миннесоте Уйалд» в серии послематчевых буллитов со счётом 2:3 и проиграли «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:4.

«Филадельфия», в свою очередь, продлила серию из поражений до шести матчей кряду.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2021, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хэмилтон (Юнссон, Братт) – 05:07' (5x5)   1:1 Лотон (Проворов, Кутюрье) – 17:03' (4x5)   2:1 Юнссон (Братт) – 21:47' (5x5)   2:2 Фараби (Лотон) – 43:04' (5x5)   3:2 Братт (Юнссон) – 51:57' (5x5)   4:2 Бастиан (Хэмилтон, Маклауд) – 54:14' (5x5)   5:2 Юнссон (Мерсер) – 57:04' (en)
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