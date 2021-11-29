«Анахайм» дома уступил «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.



В составе победителей забивали Остон Мэттьюс, Майкл Бантинг, Александр Керфут, Уэйн Симмондс и Вильям Нюландер. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Хампус Линдхольм.



В прошлом матче «Анахайм» победил «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:0.



«Торонто», в свою очередь, продлила серию из побед до четырёх матчей кряду. В прошлых играх команда одолела «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0), «Лос-Анджелес Кингз» (6:2) и «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:1.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.