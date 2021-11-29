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«Анахайм» дома уступил «Торонто»

«Анахайм» дома уступил «Торонто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Остон Мэттьюс, Майкл Бантинг, Александр Керфут, Уэйн Симмондс и Вильям Нюландер. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Хампус Линдхольм.

В прошлом матче «Анахайм» победил «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:0.

«Торонто», в свою очередь, продлила серию из побед до четырёх матчей кряду. В прошлых играх команда одолела «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0), «Лос-Анджелес Кингз» (6:2) и «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:1.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2021, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Броди, Бантинг) – 27:48' (5x5)   0:2 Бантинг (Марнер, Маззин) – 31:03' (5x5)   0:3 Керфут (Нюландер, Таварес) – 40:13'   1:3 Линдхольм (Гецлаф) – 47:26' (5x5)   1:4 Нюландер (Керфут, Таварес) – 56:53' (en)   1:5 Симмондс (Энгвалль) – 57:08' (5x5)
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