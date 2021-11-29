Овечкин — первый в текущем сезоне НХЛ по очкам в игре 5 на 5

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.



Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сумел забросить шайбу, которая стала для него 749-й в НХЛ, также заработав показатель полезности «+1». 36-летний россиянин провёл на льду 20 минут и 39 секунд, нанеся четыре броска в створ, совершив по одной потере и перехвату и проведя один силовой приём.



Овечкин стал первым в текущем сезоне НХЛ по очками в игре 5 на 5. Нападающий забросил 11 шайб и отдал 13 результативных передач.



Всего в НХЛ форвард провёл 1219 игр, набрав 1357 очков (749+608).