Биссоннетт — об Овечкине: MVP

Экс-хоккеист Пол Биссоннетт поделился мнением об игре форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



Биссоннетт отреагировал на твит, в котором сказано, что у Овечкина набрано 24 очка в равных составах в текущем сезоне, и только один хоккеист лиги присутствовал на льду, когда его команда забросила 24 шайбы в равных составах.



«MVP», – написал Биссоннетт в «Твиттере».



В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.



Александр Овечкин сумел забросить шайбу, которая стала для него 749-й в НХЛ, также заработав показатель полезности «+1».



Овечкин стал первым в текущем сезоне НХЛ по очкам в игре 5 на 5. Нападающий забросил 11 шайб и отдал 13 результативных передач.

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