Биссоннетт — об Овечкине: MVP

Экс-хоккеист Пол Биссоннетт поделился мнением об игре форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Биссоннетт отреагировал на твит, в котором сказано, что у Овечкина набрано 24 очка в равных составах в текущем сезоне, и только один хоккеист лиги присутствовал на льду, когда его команда забросила 24 шайбы в равных составах.
«MVP», – написал Биссоннетт в «Твиттере».
В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Александр Овечкин сумел забросить шайбу, которая стала для него 749-й в НХЛ, также заработав показатель полезности «+1».
Овечкин стал первым в текущем сезоне НХЛ по очкам в игре 5 на 5. Нападающий забросил 11 шайб и отдал 13 результативных передач.
- 29 ноября 2021
-
08:26
-
07:37
-
07:24
-
07:07
-
06:48
-
06:34
-
06:13
-
05:56
-
05:44
-
05:33
-
05:24
-
04:56
-
03:37
-
02:34
-
00:58
-
00:50
-
00:37
-
00:27
-
00:24
-
00:19
-
00:10
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 28 ноября 2021
-
23:54
-
23:48
-
23:41
-
23:33
-
23:23
-
23:09
-
23:02
-
22:57
-
22:51
-
22:46
-
22:33