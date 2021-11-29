Журналист, который освещает «Ванкувер»: хочу, чтобы Подколзин бросил перчатку в Маршана

Журналист Джефф Петерсон, работающий на матчах «Ванкувер Кэнакс», пошутил на тему конфликта российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана. Во время матча регулярного чемпионата НХЛ Панарин со своей скамейки бросил перчатку в Маршана. Сообщалось, что Брэд сказал что-то оскорбительное о России.



Во время встречи «Ванкувер Кэнакс» с «Бостоном» Петерсон написал в «Твиттере»: «Хочу, чтобы Подколзин бросил перчатку в Маршана».



Напомним, форвард «Ванкувера» Василий Подколзин представляет Россию.



В текущем сезоне Василий провёл 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них пять очков: забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу.

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