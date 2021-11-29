Мильштейн: Эвандер Кейн с нетерпением ждёт возобновления карьеры в НХЛ в этом сезоне

Известный агент Дэн Мильштейн, предсааляющиц интересы нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кэйна, прокомментировал ситуацию вокруг хоккеиста.



«В течение последних нескольких недель мы обсуждали возвращение Эвандера в «Сан-Хосе».



Нас не удивило решение клуба поместить его на драфт отказов. Если он пройдёт эту процедуру, то поедет в АХЛ.



Эвандер с нетерпением ждёт возобновления карьеры в НХЛ в этом сезоне», – написал Мильштейн в «Твиттере».

Напомним, что «Шаркс» поместили игрока на драфт отказов. Также стало известно о возможном обмене 30-летнего форварда.

Ранее хоккеист был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ. Сообщалось, что он подделал справку о вакцине.