Мильштейн: Эвандер Кейн с нетерпением ждёт возобновления карьеры в НХЛ в этом сезоне
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Известный агент Дэн Мильштейн, предсааляющиц интересы нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кэйна, прокомментировал ситуацию вокруг хоккеиста.
«В течение последних нескольких недель мы обсуждали возвращение Эвандера в «Сан-Хосе».
Нас не удивило решение клуба поместить его на драфт отказов. Если он пройдёт эту процедуру, то поедет в АХЛ.
Эвандер с нетерпением ждёт возобновления карьеры в НХЛ в этом сезоне», – написал Мильштейн в «Твиттере».
Напомним, что «Шаркс» поместили игрока на драфт отказов. Также стало известно о возможном обмене 30-летнего форварда.
Ранее хоккеист был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ. Сообщалось, что он подделал справку о вакцине.
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