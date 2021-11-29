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Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 29 ноября

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 29 ноября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 29 ноября.

На Востоке таблицу возглавил «Вашингтон Кэпиталз», переигравший прежнего лидера – «Каролину Харрикейнз», со счётом 4:2. Теперь у подопечных Питера Лавиолетта 33 очка после 22 матчей. Столько же баллов набрал «Торонто Мэйпл Лифс», который выиграл у «Анахайм Дакс» (5:1). «Каролина Харрикейнз», набравшая 31 очко в 20 встречах, идёт на третьей строчке, четвёртую позицию занимает «Флорида Пантерз», у которой 31 балл в 21 игре.

В Западной конференции лидирует «Эдмонтон Ойлерз», набравший 30 очков в 20 матчах. На второй строчке располагается «Калгари Флэймз», у которого 29 баллов после 21 матча. Третью позицию сохранила «Миннесота Уайлд», обыгравшая «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2) и набравшая 29 очков в 21 встрече.

Турнирная таблица НХЛ
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