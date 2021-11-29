Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 29 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 29 ноября.
На Востоке таблицу возглавил «Вашингтон Кэпиталз», переигравший прежнего лидера – «Каролину Харрикейнз», со счётом 4:2. Теперь у подопечных Питера Лавиолетта 33 очка после 22 матчей. Столько же баллов набрал «Торонто Мэйпл Лифс», который выиграл у «Анахайм Дакс» (5:1). «Каролина Харрикейнз», набравшая 31 очко в 20 встречах, идёт на третьей строчке, четвёртую позицию занимает «Флорида Пантерз», у которой 31 балл в 21 игре.
В Западной конференции лидирует «Эдмонтон Ойлерз», набравший 30 очков в 20 матчах. На второй строчке располагается «Калгари Флэймз», у которого 29 баллов после 21 матча. Третью позицию сохранила «Миннесота Уайлд», обыгравшая «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2) и набравшая 29 очков в 21 встрече.
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