«Торонто» повторил клубный рекорд по гостевым победам подряд
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Сегодня, 29 ноября, «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:1 и продлил победную серию в выездных матчах до отметки в семь игр. Это повторение клубного рекорда «Мэйпл Лифс», сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».
Такое же достижение клуб продемонстрировал в сезонах-1940/1941, 1960/1961, 2002/2003.
По ходу серии «Торонто» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (3:2, ОТ), «Филадельфию Флайерз» (3:0), «Баффало Сэйбрз» (5:4), «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0), «Лос-Анджелес Кингз» (6:2), «Сан-Хосе Шаркс» (4:1) и «Анахайм Дакс» (5:1).
В текущем сезоне «Торонто» занимает второе место в таблице Восточной конференции, уступая «Вашингтон Кэпиталз» по дополнительным показателям. У «Мэйпл Лифс» 33 очка в 23 играх, у «Кэпиталз» – в 22.
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