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Бриндамор: «Вашингтон» — отличная команда. В атаке они нам не позволили ничего сделать

Бриндамор: «Вашингтон» — отличная команда. В атаке они нам не позволили ничего сделать
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4).

«Обидно вот так заканчивать игру. Сегодня мы провели отличный матч. Третий период в нашем исполнении получился классным. Я считаю, что сегодня мы сделали всё, что могли…

«Вашингтон» – отличная команда. В атаке по большей части они нам не позволили создать практически ничего. Но в третьем периоде мы всё же проделали отличную работу и совершили классный камбэк. Увы, сегодня мы потерпели досадное поражение», – цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, благодаря победе «Вашингтон» обошёл «Каролину» и возглавил турнирную таблицу на Востоке.

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