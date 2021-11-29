Бриндамор: «Вашингтон» — отличная команда. В атаке они нам не позволили ничего сделать

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4).

«Обидно вот так заканчивать игру. Сегодня мы провели отличный матч. Третий период в нашем исполнении получился классным. Я считаю, что сегодня мы сделали всё, что могли…

«Вашингтон» – отличная команда. В атаке по большей части они нам не позволили создать практически ничего. Но в третьем периоде мы всё же проделали отличную работу и совершили классный камбэк. Увы, сегодня мы потерпели досадное поражение», – цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, благодаря победе «Вашингтон» обошёл «Каролину» и возглавил турнирную таблицу на Востоке.