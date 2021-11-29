Подъяпольский, Мёрфи, Галиев и Д. Николаев — лучшие игроки 12-й недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лучших игроков 12-й недели чемпионата. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
Лучшим вратарём во второй раз в карьере стал Владислав Подъяпольский («Северсталь»), одержавший с командой одну победу в двух матчах. По воротам Подъяпольского было нанесено 47 бросков, из которых он отразил 97,87%. Коэффициент надёжности составил 0,48. В матче с ЦСКА (3:0) он сыграл на ноль, а в игре с «Витязем» (2:1 Б) его команда одержала победу в серии бросков. Впервые Подъяпольский был признан лучшим на 4-й неделе сезона-2020/2021.
Лучшим защитником во второй раз в карьере стал Тревор Мёрфи («Сибирь»), набравший 5 (1+4) очков, а его команда одержала две победы в трёх матчах. Мёрфи не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». На его счету также один заблокированный бросок и один раз на нём нарушили правила. Впервые Мёрфи был признан лучшим на 8-й неделе сезона-2019/2020 в составе «Куньлунь Ред Стар».
Лучшим нападающим в третий раз в карьере стал Станислав Галиев («Динамо» Москва), набравший 6 (4+2) очков, а его команда одержала две победы в трёх матчах. Галиев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «0». Шайба в матче с «Куньлунь Ред Стар» (4:1) стала победной. Галиев во второй раз в сезоне был признан лучшим нападающим недели.
Лучшим новичком впервые в карьере стал вратарь Дмитрий Николаев (СКА), одержавший две победы в двух матчах. По воротам Николаева было нанесено 49 бросков, из которых он отразил 89,80%. Коэффициент надёжности составил 2,44.
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