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Звено Овечкин — Кузнецов — Протас забросило пять шайб в последних трёх матчах

Звено Овечкин — Кузнецов — Протас забросило пять шайб в последних трёх матчах
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Вчера, 28 ноября, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, а российский нападающий Александр Овечкин и белорусский форвард Алексей Протас забросили по одной шайбе.

В последних трёх играх звено Овечкин – Евгений Кузнецов – Протас провело 34 минуты и 42 секунды на льду в равных составах и забросило три шайбы, нанеся при этом 18 бросков в створ (результативность бросков – 16,7%).

В большинстве у этой тройки 5 минут и 22 секунды за последние три встречи, а также две заброшенные шайбы.

Отметим, что во вчерашнем матче Протас впервые отличился в НХЛ. После матча капитан команды Александр Овечкин вручил ему топор как лучшему нападающему. Это переходящий трофей, которые передаётся в команде после каждого матча.

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