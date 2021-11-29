Журналист The Athetic: мы уверены, что Овечкин — человек? Он идёт на 72 гола в сезоне

Журналист The Athletic Джеймс Миртл поделился мнением об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Мы уверены, что Овечкин – человек? Он идёт по графику 72 голов в сезоне», – написал Миртл в «Твиттере».
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Каролиной Харрикейнз» забросил 749-ю шайбу в НХЛ.
Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, которому удалось в возрасте 36 лет забросить 10 шайб и отдать 10 результативных передач за один календарный месяц.
В текущем сезоне Овечкин провёл 22 матча и набрал в них 37 очков: забросил 19 шайб и отдал 18 результативных передач.
«Вашингтон Кэпиталз» сейчас возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 33 очка в 22 встречах. Столько же баллов у «Торонто Мэйпл Лифс», но у него сыграно на один матч больше.
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