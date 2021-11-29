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Вайсфельд: нельзя рассуждать, что Немировски или Разин всех разорвут, попав в топ-клуб

Вайсфельд: нельзя рассуждать, что Немировски или Разин всех разорвут, попав в топ-клуб
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Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился своим мнением о текущих раскладах в КХЛ.

«Считаю ли я, что топ-клубам нужно смотреть в сторону специалистов, пропагандирующих атакующий хоккей? Я сам люблю такой хоккей, но при этом прекрасно понимаю, что когда работаешь в клубе, во главе угла стоит только результат. Когда я работал в Тольятти с Петром Ильичём Воробьёвым и мы выигрывали 2:1, 1:0 – все болельщики были счастливы. Если бы проигрывали 6:7, 4:5, то счастливых людей было бы немного, поэтому очень просто рассуждать: поставь Немировски или Разина в топ-клуб, и они всех разорвут.

В этом случае линейной зависимости нет, я вас уверяю. Если разбирать этот вопрос с точки зрения болельщика. Я бы хотел, чтобы моя команда выигрывала, а с каким счётом, уже не так важно», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Бобровым.

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