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Spittin’ Chiclets — об Овечкине: стареет, как изысканное вино

Spittin’ Chiclets — об Овечкине: стареет, как изысканное вино
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«Твиттер» скандально известного североамериканского подкаста Spittin’ Chiclets поделился мнением об игре российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Стареет, как изысканное вино», – написал аккаунт.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Каролиной Харрикейнз» забросил 749-ю шайбу в НХЛ и стал третьим игроком в истории НХЛ, которому удалось в возрасте 36 лет забросить 10 шайб и отдать 10 результативных передач за один календарный месяц.

В текущем сезоне Овечкин провёл 22 матча и набрал в них 37 очков: забросил 19 шайб и отдал 18 результативных передач.

«Вашингтон Кэпиталз» сейчас возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 33 очка в 22 встречах. Столько же баллов у «Торонто Мэйпл Лифс», но у него сыграно на один матч больше.

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