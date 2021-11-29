Абрахам: Овечкин снова играет, как будто ему 25 лет. Он кандидат на звание MVP НХЛ

Журналист Скот Абрахам поделился мнением об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Александр Овечкин снова играет, как будто ему 25 лет. Это невероятно. Кандидат на звание MVP НХЛ прямо сейчас», – написал журналист в «Твиттере».

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Каролиной Харрикейнз» забросил 749-ю шайбу в НХЛ.



Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, которому удалось в возрасте 36 лет забросить 10 шайб и отдать 10 результативных передач за один календарный месяц.



В текущем сезоне Овечкин провёл 22 матча и набрал в них 37 очков: забросил 19 шайб и отдал 18 результативных передач.

«Вашингтон Кэпиталз» сейчас возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 33 очка в 22 встречах. Столько же баллов у «Торонто Мэйпл Лифс», но у него сыграно на один матч больше.