Канадский ММА-журналист: благодарен за всё Кросби, но я всегда был в команде Овечкина

Освещающий ММА канадский журналист Джеймс Линч рассказал о своих симпатиях к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.



«Как канадец я всегда буду благодарен Сидни Кросби за то, что он сделал для нас на международной арене. Но могу сказать, что я всегда был в команде Овечкина.



Победа «Кэпиталз» в Кубке Стэнли 2018 года, наверное, одно из моих самых любимых воспоминаний о просмотре хоккея. Никто не заслуживал этого больше, чем Ови», — написал Линч в «Твиттере».



Напомним, в текущем сезоне Овечкин провёл 22 матча и набрал 37 очков: забросил 19 шайб и отдал 18 результативных передач.



«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 33 очка в 22 встречах.