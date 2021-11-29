Канадский ММА-журналист: благодарен за всё Кросби, но я всегда был в команде Овечкина
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Освещающий ММА канадский журналист Джеймс Линч рассказал о своих симпатиях к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.
«Как канадец я всегда буду благодарен Сидни Кросби за то, что он сделал для нас на международной арене. Но могу сказать, что я всегда был в команде Овечкина.
Победа «Кэпиталз» в Кубке Стэнли 2018 года, наверное, одно из моих самых любимых воспоминаний о просмотре хоккея. Никто не заслуживал этого больше, чем Ови», — написал Линч в «Твиттере».
Напомним, в текущем сезоне Овечкин провёл 22 матча и набрал 37 очков: забросил 19 шайб и отдал 18 результативных передач.
«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 33 очка в 22 встречах.
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