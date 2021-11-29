«Сочи» по обоюдному согласию расторг контракт с форвардом Котляревским

ХК «Сочи» объявил о расторжении контракта с нападающим Михаилом Котляревским.



Как сообщает официальный телеграм-канал клуба, соглашение прекращено по взаимному согласию сторон. 24-летний нападающий перешёл в клуб в октябре, в нынешнем сезоне в составе «Сочи» принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых результативными действиями не отметился.



Ранее Котляревский выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев», «Спартак» и «Адмирал». Всего на его счету 97 матчей, в которых он набрал 13 (6+7) результативных баллов при показателе полезности «-20».



«Сочи» в настоящий момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, после 34 матчей имея в своём активе 32 балла.