«Сочи» по обоюдному согласию расторг контракт с форвардом Котляревским
Поделиться
ХК «Сочи» объявил о расторжении контракта с нападающим Михаилом Котляревским.
Как сообщает официальный телеграм-канал клуба, соглашение прекращено по взаимному согласию сторон. 24-летний нападающий перешёл в клуб в октябре, в нынешнем сезоне в составе «Сочи» принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых результативными действиями не отметился.
Ранее Котляревский выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев», «Спартак» и «Адмирал». Всего на его счету 97 матчей, в которых он набрал 13 (6+7) результативных баллов при показателе полезности «-20».
«Сочи» в настоящий момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, после 34 матчей имея в своём активе 32 балла.
Комментарии
- 29 ноября 2021
-
17:39
-
17:15
-
17:08
-
16:51
-
16:36
-
16:25
-
16:09
-
15:59
-
15:47
-
15:32
-
15:28
-
15:02
-
14:45
-
14:37
-
13:36
-
13:00
-
12:51
-
11:59
-
11:23
-
11:05
-
10:36
-
10:07
-
09:23
-
08:55
-
08:40
-
08:26
-
07:37
-
07:24
-
07:07
-
06:48
-
06:34
-
06:13
-
05:56
-
05:44
-
05:33
Партнерский контент