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Владимир Крикунов назначен главным тренером рижского «Динамо»

Владимир Крикунов назначен главным тренером рижского «Динамо»
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Рижское «Динамо» объявило о назначении Владимира Крикунова главным тренером команды.

Как сообщает официальный сайт клуба, в понедельник, 29 ноября, состоялось заседание Наблюдательного совета с участием правления, на котором было рассмотрено выступление команды в текущем регулярном чемпионате.

Совет рижского «Динамо» оценил работу как неудовлетворительную и утвердил план действий по улучшению результата команды. Клуб достиг договорённости с новым тренером — Владимиром Крикуновым.

Планируется, что 71-летний специалист в ближайшее время присоединится к команде и будет на скамейке уже в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, последним местом работы Крикунова было московское «Динамо» (2018-2021).

Следующий матч латвийская команда проведёт в среду, 1 декабря, дома с «Северсталью». В настоящий момент рижане замыкают таблицу Западной конференции, набрав 26 очков после 32 матчей.

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