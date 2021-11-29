Владимир Крикунов назначен главным тренером рижского «Динамо»

Рижское «Динамо» объявило о назначении Владимира Крикунова главным тренером команды.



Как сообщает официальный сайт клуба, в понедельник, 29 ноября, состоялось заседание Наблюдательного совета с участием правления, на котором было рассмотрено выступление команды в текущем регулярном чемпионате.



Совет рижского «Динамо» оценил работу как неудовлетворительную и утвердил план действий по улучшению результата команды. Клуб достиг договорённости с новым тренером — Владимиром Крикуновым.



Планируется, что 71-летний специалист в ближайшее время присоединится к команде и будет на скамейке уже в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ.



Напомним, последним местом работы Крикунова было московское «Динамо» (2018-2021).



Следующий матч латвийская команда проведёт в среду, 1 декабря, дома с «Северсталью». В настоящий момент рижане замыкают таблицу Западной конференции, набрав 26 очков после 32 матчей.