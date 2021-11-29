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Владельцы «Ливерпуля» приобрели контрольный пакет акций «Питтсбург Пингвинз»

Владельцы «Ливерпуля» приобрели контрольный пакет акций «Питтсбург Пингвинз»
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«Питтсбург Пингвинз» на официальном сайте сообщил, что компания Fenway Sports Group приобрела контрольный пакет акций клуба. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года.

В рамках соглашения Марио Лемье и Рон Беркл оставляют за собой часть акций клуба, сотрудничая с FSG. Лемье продолжит руководить хоккейной деятельностью организации.

«Питтсбург» — ведущая франшиза Национальной хоккейной лиги с очень сильной организацией, потрясающей историей и яркой фан-базой. Мы будем усердно работать, чтобы и дальше развивать замечательные традиции клуба.

Мы особенно рады приветствовать Марио Лемье и Рона Беркла и с огромным уважением относимся ко всему, что они сделали, чтобы превратить «Питтсбург» в успешную команду. Мы с нетерпением ждём сотрудничества с Марио, Роном и всей командой «Пингвинз», — заявил председатель FSG Том Вернер.

«Я продолжу быть вовлечённым в команду, как и всегда, и с нетерпением жду работу с новыми партнёрами из FSG. У них есть организационная философия, которая отражает тот же подход, который хорошо работал в нашем клубе последние 22 года», — сказал Марио Лемье.

Отметим, что Fenway Sports Group — это глобальная компания, занимающаяся спортом, маркетингом, СМИ, развлечениями и недвижимостью. В настоящий момент в спортивную семью компании также входят футбольный клуб «Ливерпуль» и бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс».

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