Владельцы «Ливерпуля» приобрели контрольный пакет акций «Питтсбург Пингвинз»

«Питтсбург Пингвинз» на официальном сайте сообщил, что компания Fenway Sports Group приобрела контрольный пакет акций клуба. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года.
В рамках соглашения Марио Лемье и Рон Беркл оставляют за собой часть акций клуба, сотрудничая с FSG. Лемье продолжит руководить хоккейной деятельностью организации.
«Питтсбург» — ведущая франшиза Национальной хоккейной лиги с очень сильной организацией, потрясающей историей и яркой фан-базой. Мы будем усердно работать, чтобы и дальше развивать замечательные традиции клуба.
Мы особенно рады приветствовать Марио Лемье и Рона Беркла и с огромным уважением относимся ко всему, что они сделали, чтобы превратить «Питтсбург» в успешную команду. Мы с нетерпением ждём сотрудничества с Марио, Роном и всей командой «Пингвинз», — заявил председатель FSG Том Вернер.
«Я продолжу быть вовлечённым в команду, как и всегда, и с нетерпением жду работу с новыми партнёрами из FSG. У них есть организационная философия, которая отражает тот же подход, который хорошо работал в нашем клубе последние 22 года», — сказал Марио Лемье.
Отметим, что Fenway Sports Group — это глобальная компания, занимающаяся спортом, маркетингом, СМИ, развлечениями и недвижимостью. В настоящий момент в спортивную семью компании также входят футбольный клуб «Ливерпуль» и бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс».
- 29 ноября 2021
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