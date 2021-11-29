Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов — о назначении в «Динамо» Рига: надо разобраться, в чём там дело, за что берусь

Крикунов — о назначении в «Динамо» Рига: надо разобраться, в чём там дело, за что берусь
Комментарии

Новый главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал своё назначение на пост.

«Понимаю ли я, что в рижском «Динамо» непростая ситуация? Более чем. Сейчас я ещё в Москве, дома. Знаю, что клуб уже объявил о моём назначении. Переговоры прошли относительно быстро. Для меня не впервой сталкиваться с трудностями и много работать, надо разобраться, в чём там дело, за что берусь.

Завтра у меня намечен самолёт в Ригу. По моим помощникам пока ясности нет. У меня в Риге дом, квартира, так что в плане быта и жилья никаких проблем не будет», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Первый матч под руководством 71-летнего специалиста рижане проведут в среду, 1 декабря, с «Северсталью». Встреча пройдёт на «Арене-Рига», начало — в 20:30 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021