Крикунов — о назначении в «Динамо» Рига: надо разобраться, в чём там дело, за что берусь

Новый главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал своё назначение на пост.
«Понимаю ли я, что в рижском «Динамо» непростая ситуация? Более чем. Сейчас я ещё в Москве, дома. Знаю, что клуб уже объявил о моём назначении. Переговоры прошли относительно быстро. Для меня не впервой сталкиваться с трудностями и много работать, надо разобраться, в чём там дело, за что берусь.
Завтра у меня намечен самолёт в Ригу. По моим помощникам пока ясности нет. У меня в Риге дом, квартира, так что в плане быта и жилья никаких проблем не будет», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Первый матч под руководством 71-летнего специалиста рижане проведут в среду, 1 декабря, с «Северсталью». Встреча пройдёт на «Арене-Рига», начало — в 20:30 мск.
- 29 ноября 2021
-
18:28
-
18:10
-
18:08
-
18:00
-
17:39
-
17:15
-
17:08
-
16:51
-
16:36
-
16:25
-
16:09
-
15:59
-
15:47
-
15:32
-
15:28
-
15:02
-
14:45
-
14:37
-
13:36
-
13:00
-
12:51
-
11:59
-
11:23
-
11:05
-
10:36
-
10:07
-
09:23
-
08:55
-
08:40
-
08:26
-
07:37
-
07:24
-
07:07
-
06:48
-
06:34