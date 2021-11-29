Крикунов — о назначении в «Динамо» Рига: надо разобраться, в чём там дело, за что берусь

Новый главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал своё назначение на пост.



«Понимаю ли я, что в рижском «Динамо» непростая ситуация? Более чем. Сейчас я ещё в Москве, дома. Знаю, что клуб уже объявил о моём назначении. Переговоры прошли относительно быстро. Для меня не впервой сталкиваться с трудностями и много работать, надо разобраться, в чём там дело, за что берусь.



Завтра у меня намечен самолёт в Ригу. По моим помощникам пока ясности нет. У меня в Риге дом, квартира, так что в плане быта и жилья никаких проблем не будет», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Первый матч под руководством 71-летнего специалиста рижане проведут в среду, 1 декабря, с «Северсталью». Встреча пройдёт на «Арене-Рига», начало — в 20:30 мск.