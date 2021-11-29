«Нефтехимик» расторг соглашение с голкипером Иванниковым
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Нижнекамский «Нефтехимик» расторг контракт с голкипером Евгением Иванниковым.
Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний вратарь принял участие в трёх встречах, одержав одну победу, отражая 87,1% бросков при коэффициенте полезности 2,71.
Также Иванников выступал в КХЛ за СКА, «Адмирал», «Ладу» и «Спартак». Всего на его счету 156 матчей в лиге, он имеет процент отражённых бросков 91,1% при коэффициенте полезности 2,56.
«Нефтехимик» в настоящий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 33 матчей набрав 35 очков. В следующей встрече подопечные Олега Леонтьева сыграют в гостях с «Авангардом» (30 ноября).
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