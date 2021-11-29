Защитники «Каролины» Песке и Деанджело — в ковид-протоколе. Они играли вчера с «Кэпиталз»
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Защитники «Каролины Харрикейнз» Бретт Песке и Тони Деанджело попали в коронавирусный протокол, сообщает твиттер-аккаунт клуба.
Сообщается, что оба игрока останутся на карантине в Роли, остальная команда отправится сегодня в Даллас на ближайший матч Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз».
Отметим, что оба хоккеиста вчера, 28 ноября, сыграли во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4). Песке провёл на льду 20 минут и 6 секунд, Деанджело — 19.45.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Песке 15 матчей, в которых он набрал 7 (1+6) баллов при показателе полезности «+1». Деанджело провёл 20 встреч, набрав 19 (4+15) очков при общей полезности «+10».
Матч между «Каролиной» и «Далласом» пройдёт в среду, 1 декабря. Начало — в 4:30 мск.
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