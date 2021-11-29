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«Чувак в огне. Он снова забил». Американский комментатор — об игре Овечкина

«Чувак в огне. Он снова забил». Американский комментатор — об игре Овечкина
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Комментатор американского футбола, бейсбола и хоккея Грант Паульсен прокомментировал игру российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (4:2).

«Александр Овечкин снова забил. В последних пяти играх он забросил семь шайб. Чувак в огне. «Кэпиталз» хорошо выглядели против другого тяжеловеса из Восточной конференции», — написал Паульсен в «Твиттере».

Напомним, в текущем регулярном сезоне Овечкин провёл 22 матча и набрал в них 37 очков: забросил 19 шайб и отдал 18 результативных передач.

«Вашингтон» в настоящий момент возглавляет общую таблицу НХЛ, после 22 матчей имея в своём активе 33 балла.

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