Овечкин был назван первой звездой прошедшей игровой недели НХЛ

Национальная хоккейная лига объявила имена трёх звёзд прошедшей игровой недели.
Первой звездой был назван российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который набрал 7 (4+3) результативных баллов за прошедшие три встречи с «Монреаль Канадиенс» (6:3), «Флоридой Пантерз» (4:3) и «Каролиной Харрикейнз» (4:2). 36-летний форвард забросил 749-ю шайбу в НХЛ, приблизившись к Яромиру Ягру, занимающему третье место по данному показателю (766).
Второе место занял голкипер «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри, который провёл три матча и одержал три победы, отражая 97,8% бросков при коэффициенте надёжности 0,67.
Третья строчка — у защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара. 23-летний хоккеист провёл четыре встречи, набрав в них 7 (4+3) результативных баллов.
- 29 ноября 2021
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