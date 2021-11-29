«Торпедо» одержало уверенную победу над «Витязем»

Нижегородское «Торпедо» одержало победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».



На седьмой минуте встречи счёт открыл форвард «Торпедо» Энди Мили, реализовавший буллит. На 28-й минуте удвоил преимущество хозяев нападающий Марек Гривик, ему ассистировали Максим Федотов и Дамир Жафяров.



На 36-й минуте в большинстве третью шайбу в составе нижегородцев забил Иван Чехович, голевой пас сделали Кенни Агостино и Энди Мили. На 47-й минуте ещё один гол «Торпедо» забил Артур Тянулин, результативные баллы также заработали Данил Веряев и Марек Гривик.



На 54-й минуте в ситуации «4 на 3» одну шайбу в составе «Витязя» забросил форвард Степан Старков, воспользовавшись передачей Нико Оямяки.