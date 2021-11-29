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«Торпедо» одержало уверенную победу над «Витязем»

«Торпедо» одержало уверенную победу над «Витязем»
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Нижегородское «Торпедо» одержало победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».

На седьмой минуте встречи счёт открыл форвард «Торпедо» Энди Мили, реализовавший буллит. На 28-й минуте удвоил преимущество хозяев нападающий Марек Гривик, ему ассистировали Максим Федотов и Дамир Жафяров.

На 36-й минуте в большинстве третью шайбу в составе нижегородцев забил Иван Чехович, голевой пас сделали Кенни Агостино и Энди Мили. На 47-й минуте ещё один гол «Торпедо» забил Артур Тянулин, результативные баллы также заработали Данил Веряев и Марек Гривик.

На 54-й минуте в ситуации «4 на 3» одну шайбу в составе «Витязя» забросил форвард Степан Старков, воспользовавшись передачей Нико Оямяки.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2021, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Мили – 06:46' (бул)   2:0 Гривик (Федотов, Жафяров) – 27:41' (5x5)   3:0 Чехович (Агостино, Мили) – 35:39' (5x4)   4:0 Тянулин (Веряев, Гривик) – 46:27' (5x5)   4:1 Старков (Оямяки) – 53:28' (4x3)
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