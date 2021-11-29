ЦСКА показал новый игровой шлем голкипера Федотова

Московский ЦСКА представил новый игровой шлем голкипера Ивана Федотова.



В твиттер-аккаунте армейцев появились фотографии амуниции, которая выполнена в красно-синих цветах, с надписью «ЦСКА», конём на левой стороне и игровым номером хоккеиста на подбородке.

Фотографии можно посмотреть в твиттер-аккаунте ХК ЦСКА.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Федотов принял участие в 18 встречах, отразив в них 92,9% бросков и имея коэффициент надёжности 1,86. Всего на его счету 85 матчей в КХЛ за «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Трактор» и ЦСКА, в которых он имел процент отражённых бросков 92,7%, а также пропускал в среднем 2,14 шайбы за игру.



Армейцы в настоящий момент занимают второе место в Западной конференции, после 34 матчей набрав 46 очков.